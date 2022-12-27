Ayakları her zaman üşüyenler dikkat. Bu hastalıkların habercisi olabilir

Halk TV’de yer alan bilgilere göre, sürekli ayakları üşüyenleri endişelendiren açıklama geldi. Washington'da çalışan ayak hastalıkları uzmanı ve Amerikan Podiatrik Tıp Derneği sözcüsü olan Saylee Tulpule, "Devamlı soğuk ayaklar bir doktor tarafından tedavi edilmesi gereken bir uyarı işaretidir" diyor

HASTALIKLAR

Soğuk ayaklara neden olan dolaşımla ilgili bir durum, bazen periferik vasküler hastalık olarak da adlandırılan periferik arter hastalığıdır. Tulpule, kalpten akciğerlere kan taşıyan kan damarlarının daralmasına veya tıkanmasına neden olduğunu, bu nedenle ayaklarınıza daha az kan ulaştığını söylüyor.

Amerikan Osteopatik Birliği (AOA) mütevelli heyeti üyesi ve yönetim kurulu sertifikalı osteopatik aile hekimliği doktoru Sonia Rivera-Martinez, vücudun, kalbin tüm vücuda kan pompalayamamasını telafi etmek için beyniniz ve akciğerleriniz gibi hayati organlara kan dolaşımına odaklandığını ve bunun da genellikle uzuvlarınıza kan akışını kısıtladığını anlatıyor. Bu yüzden ayaklarınızda, bacaklarınızda, ellerinizde ve kollarınızda soğukluk hissedebilirsiniz.

Mayo Clinic'e göre periferik nöropati, beyin veya omurilik dışındaki sinirler hasar gördüğünde ortaya çıkar. Bu durum ellerinizde ve ayaklarınızda güçsüzlük, uyuşma, ağrı ve sıcaklık hassasiyetine neden olur. Uyuşma ve karıncalanma bacaklarınıza yayılabilir ve soğuk hissetmenize neden olabilir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ VE ANEMİ

Uzun süreli b12 vitamini eksikliği sinir hasarına neden olabilir ve bu da ayaklarda uyuşma ve karıncalanmaya yol açabilir.

Demir eksikliği, vücudunuzda organlarınıza oksijen taşımak için yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığında ortaya çıkan anemiye neden olabilir. El ve ayak üşümesinin ardında kansızlık yatabilir. Koyu yeşil sebzeler, zenginleştirilmiş ekmekler ve tahıllar, yumurta ve kırmızı et yemek anemi riskinizi azaltabilir.