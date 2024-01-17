Ayaklarınıza sağlık verecek besinler ve yararları ortaya çıktı

Ayaklar, vücudun en çok ağırlık taşıyan ve yıpranan bölümleridir. Ayak sağlığını ihmal etmemek, hem konforlu yürümek hem de birçok hastalıktan uzak durmak için gereklidir.

Ayak problemleri, uygun olmayan ayakkabılar, çoraplar, hijyen yetersizliği, mantar, nasır gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Bu problemleri çözmek için doğal ürün uzmanlar, ayak sağlığı için bitkisel yöntemleri paylaştı.

Ayak sağlığı için ilk olarak ayakkabı seçimine özen gösterilmesi gerektiğini bildirilerek moda uğruna giyilen dar ve sert ayakkabıların, ayaklarda baskı, aşınma, nasır, mantar gibi problemlere neden olabileceğini belirtildi.

Ayakkabıların yumuşak deriden yapılmasını, ön kısımlarının bol olmasını, ayağı rahatsız etmemesini ve nefes almasını sağlamasını tavsiye edildi.

Ayak sağlığı için temizliğin de çok önemli olduğu bildirildi.

Ayakların her gün sabunlu su ile temizlenmesi, tırnakların fırçalanması, pedikür yapılırken kullanılan malzemelerin steril olması, pamuklu çorap tercih edilmesi, havlu ve terliğin başkalarına verilmemesi gibi hijyen kurallarına uyulması gerektiğini söylendi.

Ayak sağlığı için doğal yöntemler arasında çay ağacı yağı, aynısefa kremi, İsveç şurubu, soğan ve sirke gibi bitkisel ürünleri önerildi.

Ayak mantarı için, ayaklarınızı sabunlu su ile temizleyin. Tırnaklarınızı fırçalayın. Bir pamuğa İsveç şurubundan biraz dökün. Bütün ayaklarınızı bu karışımla iyice silin. Şurup kuruduktan sonra, aynısefa kreminden sürün.

Ayak mantarına karşı etkilidir. Çünkü virüsleri yok eder. 3 litre sıcak suya, 15 damla çay ağacı yağı katın. Bu suyun içine ayaklarınızı sokun ve bekleyin. 10 dakika sonra sudan çıkarın. Ayağınız kurusun. Yağı parmak aralarına yedirin.

Nasır için, önce 10 dakika sıcak suda ayaklarınızı dinlendirin. Kağıt havlu ile iyice kurulayın. Sirkenin içine bir soğan koyun. Soğan mutlaka kırmızı olmalı. Kaynattığınız soğanı ezin ve nasırın üzerine koyun. O bölgeyi bir gazlı bez ile sarın. Nasır çıkana kadar, haftada iki kez bu uygulamayı yapın.

AYAK SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Bu bitkisel yöntemlerin yanında, ayak sağlığı için beslenmenin de önemli olduğunu söylendi.

Ayağa iyi gelen besinler arasında muz, elma, kahve, coq10, sitrülin malat, kuru yemiş, yumurta, ıspanak, avokado, yulaf, kinoa, kırmızı et, balık, yoğurt, peynir, bitter çikolata, yeşil çay, zencefil, tarçın, zerdeçal gibi gıdaları saydı.

Bu besinlerin enerji verdiğini, kan akışını hızlandırdığını, antioksidan sağladığını, kas gücünü ve dayanıklılığını arttırdığını, yorgunluğu geciktirdiğini, bağışıklığı güçlendirdiğini, iltihabı önlediğini, sindirimi kolaylaştırdığını, stresi azalttığını, cilt sağlığını koruduğunu ve pek çok hastalıktan koruduğu belirtildi.

Bu besinleri düzenli olarak almanın, ayak sağlığı için yararlı olacağını eklendi.