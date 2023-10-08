Ayasofya eski imamı İsmet İnönü'ye hakaret etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırılar sonrası İsrail’de ‘savaş durumu’ ilan edildi.
Çatışmalarda yüzlerce sivil hayatı kaybederken, Hamas ve İsrail’e farklı kesimlerden tepkiler yağdı.
Ayasofya Camii eski imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da İsrail ve Hamas arasında çatışmalara ilişkin paylaşımında İsmet İnönü’yü hedef aldı.
İNÖNÜ’YE HAKARET ETTİ
Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşımda, “İsrail’i ilk ülke olarak tanıyan iblis İsmet İnönü, mekanın cehennem olsun” dedi.