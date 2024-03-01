Ayasofya'da dilenip Sultanahmet'te sadaka vermek deyimi ne anlama geliyor?

Ayasofya'da dilenip Sultanahmet'te sadaka vermek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin başkasının yardımı ile geçinmekten, gösteriş için elindekini başkalarına yardım amacıyla dağıtmasına geçişini anlatmak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Daha çok gösteriş için fakirliğini gizleyen kişileri anlatmak için de kullanılmaktadır.

AYASOFYA'DA DİLENİP SULTANAHMET'TE SADAKA VERMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Valla ben bu işi anlamadım, Ayasofya’da dilenip Sultanahmet’te sadaka veriyorlar."