Ayasofya'nın kubbesi sökülecek? Cami ibadete açık olacak mı?

Ayasofya’da restorasyonun birinci etabı tamamlandı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbesi restorasyon için açılacak.

II. Bayezid minaresi ve kubbe güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Osmanlı dönemi malzemeleri kullanılarak yapılar depreme dayanıklı hale getiriliyor.

Restorasyonun ilk adımı olarak kuzey cephe duvarlarında çalışmalar yapıldı. Ana kubbe ve yarım kubbeler için iskele kuruldu, doğu cephede de benzer işlemler devam ediyor.

II. Bayezid minaresinde malzeme ve statik sorunları nedeniyle söküm yapıldı. Minarenin tekrar ayağa kaldırılması için projeler hazırlandı, onay bekleniyor.

Restorasyon çalışmaları sırasında Ayasofya'nın minarelerinin depreme dayanıklılığı artırılıyor.

II. Bayezid minaresine gövde içinden metal gergiler eklenerek depreme karşı güçlendirme yapılması planlanıyor.

Yapıda kullanılan çimento esaslı malzemelerin özgün olmadığı tespit edilerek söküm işlemleri başlatıldı.

Ana kubbenin üstten restore edilmesi planlanıyor. Kurşun örtünün kaldırılarak kubbe yüzeyinin analiz edilmesi, ardından güçlendirme yapılması hedefleniyor.

Çalışmaların Mart-Nisan aylarında başlaması öngörülüyor. Cephelerde Osmanlı döneminde kullanılan sıva ve derz tekniklerine geri dönülüyor. Horasan sıva ve özgün harçlar, onarım sürecinde temel malzemeler olarak tercih ediliyor.

Tüm çalışmalar, ziyaretçiler ve ibadet edenler rahatsız edilmeden yürütülüyor. İç iskele kurulumları minimum seviyede tutulacak. Bilim Kurulu, projelerde en doğru yöntemi bulmak için titizlikle çalışmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç, restorasyon çalışmalarına ilişkin "Kubbenin alt tarafı mozaik, oralardan statik olarak müdahale etmek çok zor. Onun için üst kısımdan müdahaleler yapılacak ve kubbe sağlıklı hale getirilecek. Bununla ilgili çalışmalar, projelendirmeler de hemen hemen tamamlandı. Onaydan sonra üst kısma kubbeyi koruyucu bir çatı düşünülüyor" dedi