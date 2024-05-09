Ayazlar çetesi çökertildi. Bakan açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir suç örgütünün daha çökertildiğini duyurdu. Antalya ve Çanakkale'de 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ayazlar Çetesi çökertildi. Çetenin tefecilik, tehdit, yaralama, mala zarar verme, kasten yaralama, para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulunma, vatandaşları tuzağa düşürme gibi işler yaptığı tespit edildi.

Elebaşlarının da içinde olduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Aynı zamanda adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ve Türk Lirası ele geçirildi.

İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı: