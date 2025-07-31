Aybüke Pusat’ın ardından ayrılacağı söyleniyordu! Teşkilat'ta şaşırtan karar

Teşkilat dizisinin yeni sezonu eylül ayında hayranlarıyla buluşacak. Teşkilat’ın yeni sezonunda Ejder rolüne hayat veren konuk oyuncu Erkan Petekkaya da yer alacak.

TEŞKİLAT'TA ŞAŞIRTAN KARAR

Geçtiğimiz sezon Teşkliat’ta Ejder rolüyle yer alan Erkan Petekkaya’nın yeni sezonda rol alıp almayacağı merak konusu olurken diziden şaşırtan karar geldi.

"Ejder" karakteriyle konuk oyuncu olan Erkan Petekkaya, karakteri çok sevilince diziye devam etme konusunda yapımla anlaştı.

Birsen Altuntaş'a konuşan Erkan Petekkaya "Teşkilat'a eylül ayında sezon açılışıyla beraber ben de Ejder'le devam edeceğim. Ejder çok keyifli bir rol... Aldığım tepkilerden seyircilerin de keyif aldığını gördüm. O yüzden devam etmekten de büyük mutluluk duyacağım. İnşallah her şey çok güzel olur" ifadelerini kullandı.