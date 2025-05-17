Aybüke Pusat’ın yerine getirileceği konuşuluyordu! Gülsim Ali sessizliğini bozdu

Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdiği için Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar çıkartılmıştı.

Aybüke Pusat'ın yerine Gülsim Ali'nin geleceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Gülsim Ali, çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu.

“BEĞENEREK İZLEDİĞİM BİR İŞ”

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan ünlü oyuncu Gülsim Ali, "Teşkilat çok beğendiğim bir işti. İlk sezondan beri takip ettiğim bir iş oldu. Hatta daha önce de röportajlarımda söyledim. Beğenerek izlediğim bir iş. Hala da öyle. Reytingleri de çok yüksek, çok güzel kadroları var" ifadelerini kullandı.

HERKESİN YOLU AÇIK OLSUN

Ünlü isim diziye katılıp katılmayacağı yönündeki sorulara ise, şöyle cevap verdi:

"Şu anda bu konu hakkında konuşmak çok doğru bir şey değil. Gerçekten yani önümüzdeki sezon için ne olur, olur mu olmaz mı? Hani şu anda gerçekten bunu söylemek hiç doğru değil. O yüzden ben bu konuda teşekkür ederim. Herkesin yolu açık olsun. Herkesin kısmetinde, nasibinde ne varsa o olsun"