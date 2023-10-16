Antalya’da tatil yapan Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan tatil dönüşü magazinciler tarafından görüntülendi. Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan ilişkilerine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan sevgili mi?

Özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Ayça Ayşin Turan geçtiğimiz gün Antalya dönüşü hakkında aşk iddialarının çıktığı Mehmet Aslan ile görüntülendi. Görüntüler sonra Ayça Ayşin Turan’a dair ayrıntılar merak ediliyor.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. Ayça Ayşin Turan’ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.

Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Ayça Ayşin Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.

Ayça Ayşin 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı.

Ayça Ayşin Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı.

2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı.

Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı.

Ayça Ayşin 15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.