Ayça Çağla Altunkaya'dan evlilik sorusuna yanıt

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlilik teklifi ettiği iddia edilmişti. Altunkaya bu soru karşısında bakın ne tepki verdi.

Ayça Çağla Altunkaya'dan evlilik sorusuna yanıt

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı katıldığı etkinlikle ve davet törenlerine genelde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte katılıyor.

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Katıldıkları organizasyonlarda objektiflere poz veren ikilinin mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Mutlu bir aşk yaşayan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı.

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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü kutlamasından fotoğrafları “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın” notuyla paylaşınca, ünlü televizyoncunun evlenme teklif ettiği öne sürülmüştü.

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Ayça Çağla Altunkaya önceki gün Etiler’de bir arkadaşıyla görüntülendi. Tektaşıyla dikkat çeken genç kadın, Ilıcalı’nın kulağına ne dediğini, evlilik teklifi alıp almadığını soran muhabirlere kahkaha atarak karşılık verdi.

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