Ayçiçeği içi nelere iyi gelir

İşte ayçiçeğinin ve içinin nelere iyi geldiğinin ayrıntıları..

Ayçiçeği içi nelere iyi gelir

Ayçiçeğinin tohumları olan ayçekirdeği, kolesterolü düşürmeye ve damar sertliğini gidermeye yardımcı olur. Vücuda ve zihne enerji ve kuvvet verir. Cinsel gücü arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp ve sinir hastalıklarına karşı faydalıdır. Özellikle hastaların ve gelişme çağındaki çocukların ihtiyaç duyduğu pek çok protein, vitamin ve mineralleri barındırdığı için iyileşmeyi hızlandırır ve vücut gelişimini destekler. Kansızlığı iyi gelir..

Ayçiçeğinin, ayçekirdeği dediğimiz, tohumları ve tohumlarından elde edilen yağı kullanılır. Ayçiçeği Yağı sindirimi kolay bir yağ olduğu için yemeklerde ve salatalarda tercih edilir..

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