Ayda 7 bin lira taksitle sıfır ev. Devlet desteği iki katına çıktı

Devlet destekli kampanya ile birlikte prefabrik evler uygun fiyatla dar gelirli ailelere satılabilecek.

Prefabrik ev alacaklara yapılan 150 bin liralık devlet desteğinin 300 bin liraya çıkarılması hazır ev sektörü ile birlikte arazi satışlarında da hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Konut kredi faizlerindeki artış nedeniyle son günlerde vatandaşlar yatırım tercihlerini arsa arazi tarla alımına çevirmişti. Birçok vatandaş satmasak bile üzerine prefabrik ev yaparız düşüncesi ile uygun arsa ve arazileri araştırmaya başlamıştı. Prefabrik ev alımlarında devlet desteğinin iki katına çıkarılması binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayalini güçlendirdi.

ARSASI OLAN VATANDAŞLAR İÇİN KAÇIRMAZ FIRSAT

Metrekaresine göre her bütçeye uygun prefabrik ev üretiminin artması da arazi sahiplerinin elini güçlendirdi.

PREFABRİK EVLERE DEVLET DESTEĞİ ARTIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istenen koşulları sağlayan dar gelirli ailelere prefabrik ev inşa etme maliyetinin bir kısmını karşılanmasında destek ödemesi yapıyor.

Üzerine kayıtlı mülk bulunmayan ve dar gelirli olduğunu belgeleyen vatandaşlar bakanlığın verdiği 300.000 liralık ev desteğinden yararlanabiliyor.

PREFABRİK EV FİYATLARI 390 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Prefabrik evlerin fiyatları ise metrekaresine, katına ve kullanılan malzeme tercihlerine göre değişiyor.

Örneğin, 70 metrekarelik, tek katlı, 2+1 bir prefabrik evin fiyatı 390 bin liradan başlıyor. Toplam tutarın 300 bin lirasını devlet desteği ile ödeyen bir kişi ise üzerine 50-100 bin lira koyarak sıfır bir prefabrik bir ev sahibi olabiliyor.

300 bin liranın üzerini tamamlamak isteyenler ise aylık 7 bin lira taksitlerle prefabrik ev satın alabiliyor.

Deprem bölgelerinde yaşayanlarında sıklıkla tercih etmeye başladığı prefabrik evler düzenli bakım yapıldığında 40-50 yıl kadar uzun ömürlü olabiliyor. Bir betonarme evin maliyetinin neredeyse 10'da biri olan prefabrik evlere olan ilgi ise her geçen gün artıyor.

90 BİN LİRALIK KREDİ 2 YILDA BİTİYOR

300 bin liralık devlet desteğinin üzerine 2 yıl vadeli 90 bin lira kredi kullanan bir vatandaş 385 bin liraya bir prefabrik ev alabiliyor. 90 bin liralık kredinin aylık ödemesi ise ortalama 7 bin liraya geliyor.