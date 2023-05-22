Ay'da nasıl Türk mahallesi kurulacak? Uzay şirketleri açıkladı

Bilim insanları geçtiğimiz günlerde bir insan kolonisi olacağını ve bu koloninin yaşamlarına orada devam edeceğini söylemişti. Şimdi de Ay'a sokak ve mahalleler kurulacağı söyleniyor.

Ay'da nasıl Türk mahallesi kurulacak? Uzay şirketleri açıkladı

Uzay şirketleri geçtiğimiz hafta Washington DC’de bir zirve düzenlemişti.

2023 Humans to Mars Zirvesi olarak adlandırılan toplantıda Ay’da insanların nasıl yaşayacakları konusu ele alındı. Ay üzerinde şehirleşmenin ve insanların adapte olması konusu en önemli konulardan biri oldu.

Zirve Mars ismiyle başlasa da konu Ay üzerindeki yaşam olarak tanımlandı.

Elon Musk gibi uzay ve uzayda kolonileşmek üzerine çalışmalar yürüten bir grup milyarder Mars’a yerleşme fikri savunuldu.

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Katılan şirketlere bakıldığında toplantının başkanlığını NASA yürütmekteydi. Ancak özel şirketlerin aynı durumda oldukları söylenemez.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Panelde en çok ICON ve Astroport şirketleri konuşuldu. İki şirket Ay üzerinde kurulacak olan şehirlerin nasıl bir altyapıya sahip olacaklarını anlattı. İlk başta Ay şehri fikri garip gelebilir. Çünkü bugüne kadar izlenilen ve okunulan tüm bilim kurgu içeriklerinde şehirden ziyade kapsül şeklindeki kolonilerden bahsedildi.

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