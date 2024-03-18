Ay’da su nasıl oluşuyor? Bilim insanlarının yıllardır çözemediği gizem

Bilim insanları yıllarca Ay’da suyun olup olmadığı araştırırken çarpıcı sonuçlara ulaştı. Son olarak 2020 yılında tespit edilen moleküler su ise Ay’ın sadece karanlık yüzünde değil Güneş’e yakın kısımlarında su olduğunu ortaya çıkardı. Ancak Ay’da bulunan su miktarının Sahra Çölü’ne göre 100 kat daha az. Bunan su miktarı ne kadar az olursa olsun bu keşif Ay araştırmalarında son derece önemli yer tutuyor.

AY’DA SU NASIL OLUŞUYOR?

Bilim insanları Ay’da suyun nasıl oluştuğu ile ilgili farklı teoriler geliştiriyor. Ay’daki suyun kaynağı ile ilgili araştırma yapan bilim insanlarından Shaui Li, Ay’daki suyun kaynağı ile ilgili sorulan soruların eskiye dayandığını vurguladı.

All About Space dergisine konuşan Li, “Tartışma Apollo Ay örneklerin Dünya’ya dönüşünden sonra bile devam etti. Çünkü bunların çoğu atmosfere maruz kaldı ve bu da bilim insanlarının Apollo örneklerinde görülen suyun Dünya kaynaklı olmasından şüphelenmelerine yol açtı” şeklinde konuştu.

Ay’da suyu bulmak çok zorlu bir süreçle mümkün oldu. Bilim insanları çok derin araştırmalarla su moleküllerini tespit etti.

Ay’daki suyun kökeni ile yapılan araştırmalar sonucunda 3 teori öne çıktı. İşte o teoriler:

“SU, KUYRUKLUYILDIZLAR TARAFINDAN TAŞINDI”

Bilim insanların bir teorisine göre Dünya’da bulunan suyun büyük bir kısmı, yüzeye çarpan kuyrukluyıldızlarla taşındığına inanılıyor. Aynı durumun Ay için de geçerli olduğu vurgulanırken Dünya ve Ay’ın ayını anda suya kavuşmuş olabilme ihmali üzerinde de duruluyor. Çünkü Ay, Dünya’dan milyarlarca yıl önce koparak oluştu.

“GÜNEŞ RÜZGARLARI TARAFINDAN ÜRETİLDİ”

Ay’ın kutup bölgeleri dışında da az miktarda su bulunabilmesi, suyun oluşumunda Güneş’in rolü olabileceği ihtimalini de beraberinde getirdi. Oksijen atomları Ay’ın yüzeyindeki kaya ve parçacıklara bağlıdır. Bu atomların kimyasal bağları Güneş rüzgarı tarafından kırılabilir. Bunun sonucunda 2 hidrojen atomu ve 1 oksijen otumu suyu oluşturur.

ELEKTRONLARIN ROLÜ VAR MI?

Havaii Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma Ay’daki suyun oluşumu ile ilgili üçüncü bir teoriyi de beraberinde getirdi. Buna göre, Ay’ın Dünya’nın manyetik kuyruğundan geçtiği noktada güneş rüzgarı fotonlarından korunduğu zaman bile su oluşabilir. Bu durum, Ay yüzeyinde su oluşumunda rol oynayan manyetik kuyruk içindeki bir plazma tabakasındaki en yüksek enerjili elektronların potansiyeline işaret ediyor.