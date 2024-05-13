Aydan sekti hızla dünyaya yaklaşıyor. Adına Apophis dediler

Dünyada son zamanlarda yaşanan savaşlar ve doğa olaylarının dünyanın sonunu getireceği konuşulurken, Mashable’den Metin Aktaşoğlu’nun haberine göre, tehlikeli bir asteroitin 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya'ya yakın bir mesafeden geçmeye doğru ilerliyor.

2004 yılında keşfedilen bu nesne, 335 metre genişliğinde tehlikeli bir asteroit olarak tespit edilmişti. Fakat daha sonraki gözlemlerde, henüz panik yapılmaması gerektiğini ve asteroitin en az bir yüzyıl daha Dünya'ya çarpma şansının olmadığı gözlemlenmişti.

"BU TÜR NESNELER 80 BİN YILDA BİR DÜNYA'YA ÇARPARAK FECİ HASARLARA NEDEN OLUYOR"

Cismin büyüklüğü ve bir gün Dünya’ya çarpması halinde vereceği hasar dikkate alındığında bu iyi bir haber diyebiliriz. Çünkü bu tür nesneler 80 bin yılda bir Dünya'ya çarparak feci hasarlara ve küresel ölçekte kış etkisine neden oluyor.

Apophis'in görüntüleri, 17 milyon kilometre uzaklıktayken Deep Space Network'ün California'daki Goldstone kompleksinde ve West Virginia'daki Green Bank Teleskobu'nda bulunan radyo antenleri tarafından görüntülendi. Bilim insanları 2029'daki karşılaşmadan önceki ve sonraki gözlemlerini birbirleriyle karşılaştırarak bu muhtemel değişiklikleri kayıt altına almayı hedefliyor.

SpaceNews'ün haberine göre, bazı özel uzay şirketleri, beklenen geçişten önce Apophis ile buluşacak görevler için önerilerde bulundu. Avrupa Uzay Ajansı'nın Hollanda'daki bir merkezinde yakın zamanda yapılan bir çalıştay esnasında şirketler, Dünya için potansiyel risk oluşturabilecek asteroit ve diğer uzay kayaları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçladıkları görev konseptleri hakkında toplantı düzenlediler.

MASADA İKİ TEKLİF VAR

Toplantıya katılan Blue Origin şirketinin teklifi, Apophis'e yük taşımak olduğunu ve bunda da Blue Ring yörünge platformunun kullanılmasını içeriyordu. 2024 yılının sonunda piyasaya sürülmesi beklenen Blue Ring hem ticari hem de kamu müşterilerine hizmet etmek için tasarlandı ve 3 tona kadar ağırlığa sahip yükleri taşıyabiliyor.

2024 yılının Şubat ayında NASA, “2029'da Apophis asteroitinin Dünya'ya geçişi sırasında görevlerin yürütülmesine yönelik yenilikçi yaklaşımlar hakkında" özel sektörden fikir almak üzere bir çalıştay hazırladı.

NASA'nın uzay aracı OSIRIS-REx, Apophis'i incelemek ve asteroitin Dünya ile yakın karşılaşmasından dolayı maruz kalacağı muhtemel değişiklikleri gözlemlemek amacıyla uzaya doğru yola çıktı.

Utah çölüne Bennu asteroitinden örnekler bırakmasının ardından uzay aracı yeni bir görev için yeniden oluşturuldu. OSIRIS-REx beş yıl içerisinde Apophis'e yakınlaşmak için Güneş merkezine yakın geçişler yapacak ve kütle çekimsel sapan etkisi için üç kez Dünya'nın çekim etkisinden faydalanacak. NASA'nın Apophis asteroidini incelemek için yeniden kullanılabilecek bir çift yedek uzay aracı daha bulunuyor.