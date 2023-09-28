Aydan Şener ekranlara geri dönüyor. Ünlü dizinin kadrosunda

Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Şener, Üç Kız Kardeş dizisinde Müjgan karakterini canlandıracak.

Aydan Şener ekranlara geri dönüyor. Ünlü dizinin kadrosunda

Editör: Ersoy ÖZDEM

1981 yılında Türkiye güzeli olan Aydan Şener, Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteri ile yine gençlik yıllarında Türkiye güzeli seçiliyor. Dizinin 58’inci bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Aydan Şener, oğlu için Ayvalık’a taşınan bir anne olarak karşımıza çıkacak.

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1970 Türkiye güzeli. Bugün 50'li yaşlarında. Güzelliğinden zerre kaybetmemiş, asaleti ve zarafetiyle görenleri kendine hayran bırakan bir kadın. Kariyerini arka plana atarak genç yaşta evlilik yapan Müjgan, yıllar sonra oğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Ayvalık’a taşınır ve Kalender Ailesi ile yolları kesişir.

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Yapımını Süreç Film’in, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide; Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Ören, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan Üç Kız Kardeş, salı akşamları Kanal D’de.

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