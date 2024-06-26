Aydan Şener: İlk defa böyle bir şey yaptım

Düzenleme: Kaynak: AA
Aydan Şener: İlk defa böyle bir şey yaptım

Usta oyuncu Aydan Şener, yeni kitabı Kadına Dair lansmanında hayranlarıyla buluştu.

Suadiye D&R'da düzenlenen kitap lansmanına katılan sanatçı, hayranları için imza günü düzenledi ve sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Etkinlik öncesinde AA muhabiriyle konuşan Şener, kadınlarla yaşadığı deneyimleri ve gözlemleri paylaşmak için kitap yazmaya karar verdiğini açıkladı.

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Kitabın aldığı çok olumlu tepkilerden bahseden sanatçı, "Çok memnunum. İyi ki çıkarmışım. Benim için çok önemli. İlk defa böyle bir şey yaptım. Her zaman çok önemli bir yeri olacak benim için." şeklinde konuştu.

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Aydan Şener, kitapta kadın sağlığından güzellik kavramına, değişen ruh hallerinden anneliğe, kadınlık ve insanlık durumlarına kadar geniş bir yelpazede bilgiler sunduğunu belirtti.

Ayrıca kendi annesi ve çocuğuyla ilişkilerinden moda trendlerine kadar çeşitli konuları ele aldığını ifade etti.

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Kitap çalışmalarının yoğunluğundan bahseden sanatçı, "Bir yandan tiyatro devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisi vardı, yeni bitti." dedi.

Etkinliğe kitapseverler büyük ilgi gösterdi.

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