Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu

Tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Türk sinemasının efsanevi ismi Aydemir Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ise Tatlıses'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Türk sinemasının efsanevi ismi Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

88 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu için Galatasaray Lisesi'nde bir anma töreni düzenlendi.

Törene katılanlar arasında Akbaş’ın uzun yıllardır dostu olan İbrahim Tatlıses de vardı.

Tatlıses, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu ve duygusal anlar yaşandı.

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden biri olan Akbaş, büyük bir Galatasaray taraftarı olarak tanınıyordu.

Onun için düzenlenen anma töreninde sevenleri gözyaşlarıyla vedalaştı.

Tatlıses, dostu Akbaş hakkında şunları söyledi:

“Aydemir, kimseden para ya da yardım istemezdi, sadece sevgi beklerdi. Onu çok severdim, o da beni severdi. Onunla ilgili anlatılacak çok şey var ama böyle kısa bir süreye sığmaz." Tatlıses, yoğun bakımda son kez ziyaret ettiği Akbaş’ın, kendisini beklediğini düşündüğünü ifade etti ve "Beni mi bekledin Aydemir, teşekkür ederim”

Akbaş’ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Törende hazır bulunan dostları ve Galatasaray camiası, usta sanatçıya veda etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray için büyük bir kayıp. Cemiyetin çok önemli bir simasını kaybettik " sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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