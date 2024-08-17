Aydemir Akbaş'ın hastalığı neydi?

Kaynak: Haber Merkezi
Aydemir Akbaş'ın hastalığı neydi?

Türk sinemasının deneyimli isimlerinden Aydemir Akbaş, geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat etti. Usta oyuncunun ölümü, sevenleri ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Türk sinemasının deneyimli isimlerinden Aydemir Akbaş, geçen yılın başlarında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile kanserle mücadelesini kamuoyu ile paylaştı. İki defa kanseri yenen Akbaş, son sağlık durumunu şu sözlerle ifade etmişti: "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler." Akbaş, daha önce gırtlak kanserini atlatmış, ancak sonrasında kolon ve bağırsak kanseri tanısı almıştı.

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