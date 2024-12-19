Ayder Yaylası yoluna çığ düştü

Kaynak: İHA
Ayder Yaylası yoluna çığ düştü

Ayder Yaylası yolunda düşen çığ nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması ile açıldı.

Rize’nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

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Tüm yaylayı beyaza boyayan kar nedeniyle saat 22.30 sıralarında Ayder Yaylası Çamlıhemşin arasında çığ düştü. Yolu tamamen kapatan kar kütlesi yüzünden Ayder Yaylası’na çıkan yerli turistler yayladan inemedi. Kapalı olan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda acil müdahale için bekleyen karayolları ekipleri hemen kar temizleme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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