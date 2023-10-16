Aydın açıklarında 115 kaçak göçmen yakalandı

Aydın açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 115 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

KAYNAK: İHA
Aydın açıklarında 115 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 91 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayrıca Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 24 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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