﻿Aydın açıklarında Türk kara sularına Yunanistan tarafından itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

(AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında da can salı içinde geri itilen 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.