Aydın Devlet Hastanesi'nde yangın paniği



Yangın, Aydın Devlet Hastanesi poliklinikler binasının 2. katında saat 22.00 sularında çıktı. Aktarılan bilgilere göre ultrason odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden hastane çalışanı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yapılan İhbar sonrası bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede hastane ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın sırasında hastanede kısa süreli panik yaşansa da yaralanan kimse olmadı.