Aydın Doğan milyonlarca dolara gözbebeğini sattı

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Aydın Doğan milyonlarca dolara gözbebeğini sattı

Doğan Holding ve Alman Hubert Burda grubu ortaklığıyla 21 Temmuz 1988'de kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar bedelle bir yatırım fonu grubuna satıldı. Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan 45 yıl sonra medyadan tamamen çekildi.

Doğan Holding ve Alman Hubert Burda grubu ortaklığıyla 36 yıl önce kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar bedelle bir yatırım fonu grubuna satıldı.

Satışa ilişkin bildirim, Doğan Burda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a bildirildi. Doğan Burda'nın satılmasıyla, Aydın Doğan ve Doğan Holding, 45 yıl önce girdiği medya sektöründen tamamen çekilmiş oldu.

Yüzde 38,22 oranındaki hissesi Doğan Şirketler Grubu Holding'de, yüzde 38,09 oranındaki hissesi Burda GmbH'de, yüzde 23,69 oranındaki hissesi de "diğer ortaklarda bulunan ve BİST'te işlem gören" Doğan Burda, Türkiye'nin en büyük ve köklü dergi grubu olarak yıllarca İkitelli'deki Hürriyet binasında yayın yaptıktan sonra hâlen faaliyet gösterdiği Mecidiyeköy'deki Trump Tower'a taşındı.

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