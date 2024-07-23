Aydın Doğan yeni uçak aldı. ABD'den İstanbul'a getirildi

Gazeteci Musa Alioğlu, Doğan Holding’in sahibi Aydın Doğan’ın yeni bir uçak aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından “Aydın Doğan’a yeni uçak’ notuyla paylaşım yapan Alioğlu, TC-DGN tescil işaretli Falcon 2000X tipi yeni bussines jetin ABD Little Rock şehrinden İstanbul Sabiha Gökçen’e getirildiğini belirtti.

Alioğlu, paylaşımında “Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Doğan Holding’in TC-DGN tescil işaretli Falcon 2000X tipi yeni bussines jeti ABD Little Rock (Arkansas) şehrinden İstanbul Sabiha Gökçen’e getirildi” ifadelerine yer verdi.

ESKİ UÇAKLA YER DEĞİŞTİRDİ

Doğan Havacılık ilk Falcon 2000 serisi uçağı olan TC-DGN’yi 2002 yılında almıştı. Daha sonra bu uçak TC-DGC tescilli Falcon 2000EX ile yenilenmişti. Filodaki eski uçak, yeni Falcon 2000LXS uçağıyla yer değiştirdi.

Liste fiyatı 36,5 milyon dolar olan Falcon 2000LXS, kabinde 10 ila 14 yolcu kapasitesine sahip ve 7.408 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca, 14.326 metre (47.000 feet) irtifaya çıkabilme kapasitesine sahip.

AYDIN DOĞAN KİMDİR?

Aydın Doğan, 15 Nisan 1936'da Gümüşhane'de doğdu. Lise eğitimini Erzincan'da tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde üniversite eğitimini bitirdi. İş hayatına 1958 yılında atıldı ve lastik, bisiklet, radyo, ticari araçlar ve inşaat makineleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdi. Ayrıca nakliyecilik ve müteahhitlik de yaptı.

1974 yılında İstanbul Ticaret Odası Meclis Yönetim Kurulu'na üye seçildi ve ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Medya sektörüne 1979'da Milliyet Gazetesi'ni satın alarak adım attı ve Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığı yaptı. 1996 yılında Aydın Doğan Vakfı'nı kurarak kültür, eğitim ve sosyal alanlarda önemli çalışmalar yürüttü.

1998'de Japonya'da düzenlenen Dünya Yayıncılık Birliği toplantısında Türkiye'den Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ilk kişi oldu. 1999'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırıldı ve 2000 yılında Ege Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı. 2004'te Dünya Gazeteciler Birliği toplantısında Başkan Yardımcılığı'na seçilen ilk Türk oldu. Ayrıca, eğitim alanında katkı sağlamak amacıyla sekiz okul yaptırdı.

Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu'nu kurarak CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Posta, Fanatik, Doğan Haber Ajansı ve D Smart gibi önemli medya kuruluşlarını bünyesine kattı ve Türk medyasına önemli katkılarda bulundu. Ancak 2000'li yılların sonlarına doğru artan vergi cezaları ve davalar, medya operasyonları sonucunda Doğan Ailesi'ni medya sektöründen çekilmeye zorladı. 2018'de Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e sattı ve son olarak Doğan Burda'yı da satarak medya sektöründeki tüm varlıklarını elden çıkardı.