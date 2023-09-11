Aydın Doğan'ın torunu Holding'in yönetimine atandı

Aydın Doğan Yalçın, Doğan Holding’in yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Doğan Holding’in sahibi Aydın Doğan’ın torunu olan Yalçın, zaten bir TV kanalının başındaydı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Aydın Doğan'ın torunu Holding'in yönetimine atandı

Aydın Doğan’ın torunu olan Aydın Doğan Yalçın, Doğan Holding’deki yönetim kurulu üyelik görevine bugün başlayacak. Yalçın 2015 yılında Türkiye’nin ilk yerli dijital platformu Blu TV’yi kurmuş ve 2023 yılının Ocak ayına kadar bu CEO’luğunu yapmıştı.

2018 yılında Doğan Yayın Grubu’nu Demirören Holding’e satan Aydın Doğan, medya sektöründen büyük ölçüde çekilmişti.

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Doğan Holding halen; internet, e-ticaret, enerji, otomotiv, finans, sigortacılık, yayın ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

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İş hayatındaki 60. yılını 2019 yılında kutlayan Aydın Doğan, kurucusu olduğu Doğan Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı, 2009 yılı sonunda büyük kızı ve TÜSİAD tarihinin ilk kadın başkanı olan Arzuhan Doğan Yalçındağ'a devretmişti. Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Doğan ailesinin en küçük kızı olan Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı yürütüyor.

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AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ KİMDİR?

OdaTV’den alınan bilgilere göre, 2006-2009 yılları arasında TÜSİAD tarihindeki ilk Kadın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve halen Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi olan Arzuhan Doğan Yalçındağ ile Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Teknolojileri Politikaları Kurulu üyesi iş insanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın büyük oğlu olan Aydın Doğan Yalçındağ, 1990 yılında İstanbul’da doğdu.

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Koç Özel Lisesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Brown Üniversitesi’nde ekonomi ve tarih lisansı yaptı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra, iki yıl süreyle Londra’da, ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalıştı. Gelişmekte olan piyasalarla ilgilendiği Goldman Sachs’teki yoğun mesaisi için “Orada işe başladığımda 90 kiloydum, bıraktığımda 62 kiloydum, çok şey öğrendim” diyor.

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Türkiye’ye döndükten sonra D Smart’ta görev aldı. 2015 yılında, Doğan Medya Grubu içinde kendi projesi olan Blu TV’yi kurarak CEO’luğunu üstlendi.

ABD’nin önde gelen belgesel kanallarından Discovery’nin Blu TV’ye yatırım yapması ve geçiş sürecinin ardından, 9 Ocak 2023’te CEO’luk görevinden ayrıldı.

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2016 yılında TÜSİAD’ın en genç üyesi oldu. 2018 yılında, bir okul projesi olarak başlayan “Avrupa’daki Türk gençlerinin sorunları”na odaklanan çalışmasını “Gençlik ve Uyum” adıyla kitaplaştırdı.

Doğan Holding yönetiminde üçüncü kuşağın ilk temsilcisi olan Aydın Doğan Yalçındağ; okuma listesinin ilk sırasında, başta Amazon’un kuruluş süreci ve Elon Musk olmak üzere, teknoloji girişimlerinin hikâyeleri ile teknoloji girişimcilerinin biyografileri olduğunun altını çiziyor.

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