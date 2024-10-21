Aydın İl Sağlık Müdürü, Atatürk Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunuldu

Aydın genelindeki sağlık tesislerinde inceleme ziyaretlerine devam eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, son olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane personelleri ile bir araya gelen Müdür Şenkul, acil servis ve yataklı servisleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve sağlık hizmetleri konusunda bilgiler aldı. Hastanede tedavi gören vatandaşlarla da görüşen Şenkul, "geçmiş olsun" dileklerini iletirken, vatandaşların taleplerini dinledi. Sağlık personeliyle de sohbet eden Şenkul, göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı personellere teşekkür etti.