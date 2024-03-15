Aydın İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Seçmenlerin tercihleri, Aydın'ın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.
Artvin İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
BOZDOĞAN
EFELER
KARPUZLU
KUYUCAK
YENİPAZAR
BUHARKENT
GERMENCİK
KOÇARLI
NAZİLLİ
ÇİNE
İNCİRLİOVA
KÖŞK
SÖKE
DİDİM
KARACASU
KUŞADASI
SULTANHİSAR
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.