Aydın İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Seçmenlerin tercihleri, Aydın'ın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Artvin İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları BOZDOĞAN EFELER KARPUZLU KUYUCAK YENİPAZAR BUHARKENT GERMENCİK KOÇARLI NAZİLLİ ÇİNE İNCİRLİOVA KÖŞK SÖKE DİDİM KARACASU KUŞADASI SULTANHİSAR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.