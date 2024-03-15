Aydın İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Aydın İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Aydın'daki 2024 Yerel Seçim Sonuçları, ilçelerin yönetimlerinde önemli değişikliklere işaret etti.

Seçmenlerin tercihleri, Aydın'ın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Artvin İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

BOZDOĞAN

EFELER

KARPUZLU

KUYUCAK

YENİPAZAR

BUHARKENT

GERMENCİK

KOÇARLI

NAZİLLİ

ÇİNE

İNCİRLİOVA

KÖŞK

SÖKE

DİDİM

KARACASU

KUŞADASI

SULTANHİSAR

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

Son Haberler
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
Galatasaray şimdiden transferi bitirdi Spor
Galatasaray şimdiden transferi bitirdi
Kredi kartından nakit avans çekim faizine zam: Yüzde 5’e yükseldi Gündem
Kredi kartından nakit avans çekim faizine zam: Yüzde 5’e yükseldi
Zor günler Fenerbahçe'yi bekler Spor
Zor günler Fenerbahçe'yi bekler
Vakıfbank'tan Zehra Güneş'i kıskandıracak transfer. İtalya'dan ikizi geliyor Spor
Vakıfbank'tan Zehra Güneş'i kıskandıracak transfer. İtalya'dan ikizi geliyor
Fatih Terim Fenerbahçe için yola çıktı Spor
Fatih Terim Fenerbahçe için yola çıktı
Çeyrek finalin yarısı Fenerbahçe'de Spor
Çeyrek finalin yarısı Fenerbahçe'de