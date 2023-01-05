﻿Aydın Karacasu SYDV geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde proje personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Karacasu ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Sosyal iletişim becerisine sahip

En az B sınıfı ehliyeti olmak

4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

"Adayların Vakıf Müdürlüğüne Teslim Etmeleri Gereken Belgeler"

İş Başvuru Formu (Vakıf Bürosundan temin edilebilecektir.)

Kimlik Fotokopisi ve nüfus kayıt örneği

Diploma veya mezuniyet belgesi

Askerlik durum belgesi

Adli sicil belgesi

Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

B sınıf sürücü belgesi

İkametgâh Belgesi

Çalışmaya engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sadece işe alınacak adaylardan istenecektir.)