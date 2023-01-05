﻿Aydın Karacasu SYDV geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde proje personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Karacasu ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
Sosyal iletişim becerisine sahip
En az B sınıfı ehliyeti olmak
4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
"Adayların Vakıf Müdürlüğüne Teslim Etmeleri Gereken Belgeler"
İş Başvuru Formu (Vakıf Bürosundan temin edilebilecektir.)
Kimlik Fotokopisi ve nüfus kayıt örneği
Diploma veya mezuniyet belgesi
Askerlik durum belgesi
Adli sicil belgesi
Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
B sınıf sürücü belgesi
İkametgâh Belgesi
Çalışmaya engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sadece işe alınacak adaylardan istenecektir.)
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