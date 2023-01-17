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Aydın Karpuzlu Alinda Sağlık ve Sosyal Hizmetler 3 işçi alacak

Aydın Karpuzlu Alinda Sağlık ve Sosyal Hizmetler, bünyesinde beden işçisi, operatör ve şoför olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:22
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Aydın Karpuzlu Alinda Sağlık ve Sosyal Hizmetler 3 işçi alacak

Aydın Karpuzlu Alinda Sağlık ve Sosyal Hizmetler 3 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Aydın Karpuzlu Alinda Sağlık ve Sosyal Hizmetler, bünyesinde beden işçisi, operatör ve şoför olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 19 Ocak 2023 olarak açıklandı.

BEDEN İŞÇİSİ KADROSU İÇİN GENEL KOŞULLAR

1-Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

2-18 yaşını doldurmuş olmak

3-Cinsiyeti bayan veya erkek olmak ve Askerlikle ilişiği bulunmamak

4-Kamu Haklarından Mahrum Olmamak

5-Türk Ceza kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik fotokopisi ve 5 fotoğraf

2-Diploma veya mezuniyet belgesi

3-Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği

4-Adli Sicil Kaydı

5-Askerlik Durum Belgesi

6-Sağlık Raporu

7-İkametgah Belgesi

ÖZEL KOŞULLAR

1-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve beden hastalığı bulunmamak

2-Karpuzlu İlçesi Sınırlarında İkamet Ediyor Olmak

3-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık aylığı almaya hak kazanmamış olmak

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