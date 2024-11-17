Aydın-Muğla karayolunda zincirleme kaza: 5 yaralı var

Aydın-Muğla karayolunda polis aracının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla karayolu Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FLP 125 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 09 AGA 136 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 2 araç da 09 A 5938 plakalı trafik polisi aracına çarptı. Savrulmaya devam eden 09 AGA 136 plakalı ticari araç, 48 AIC 493 tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1'i polis 5 kişi yaralandı. 34 FLP 125 plakalı otomobilde yolcu konumundaki bir kişi araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştiren ekipler, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.