Aydın Valiliği'nden trafik uyarısı

Tüm Türkiye, Ramazan Bayramı tatili için yollara düşmeye başladı. Aydın'da da tatil boyunca yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı. Tedbirlere rağmen yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı ise Aydın Valiliği tarafından uyarılar geldi.

Kazaların önlenmesi ve olumsuz durumların yaşanmaması için Aydın Valiliği hem sürücüleri hem de yolcuları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kemer takılması uyarısı yapıldı. Güzel bir bayram geçirmek isteyen vatandaşların emniyet kemeri kullanmalarının yanı sıra yolda seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, aşırı hız yapılmaması gibi uyarılar da yer aldı.

Trafik güvenliği açısından sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen açıklamada, "Trafik kurallarına uyalım, sevdiklerimize sağlıkla kavuşalım" denildi.