Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın genelinde bu akşamdan itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

KAYNAK: İHA
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji, Aydın genelinde bu akşamdan itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam (07.12.2023 Perşembe) saatlerinden itibaren yarın (08.12.2023 Cuma) gece saatlerine kadar kadar Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg / m) olması beklendiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlardan sel, su baskını, taşkın, yıldırım, kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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