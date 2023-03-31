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Aydın'da 15 bin kişiye iftar verildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 7 ayrı noktada iftar programı düzenley

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 09:49
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Aydın'da 15 bin kişiye iftar verildi

Aydın'da 15 bin kişiye iftar verildi
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ANKA'da yer alan habere göre, kent genelinde 7 ayrı noktada iftar programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, dün de 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Atatürk Kent Meydanı ile Alanlı Mahalle Meydanı, Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi, Söke Sazlıköy Mahallesi, İncirliova Acarlar Mahallesi, Çine Karakollar Mahallesi ve Kuyucak Yamalak Pazar Yeri'nde iftar sofraları kuruldu. 

Başkan Özlem Çerçioğlu, Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi’ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu’na, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu, "Ramazan ayı boyunca, birlik ve beraberliğimizi yansıtan bereketli iftar sofralarımızda halkımızla buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

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