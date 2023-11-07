Aydın’da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir konut inşaatında çalışan 2 işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aydın’da 2 işçi inşaat iskelesinden düştü

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir konut inşaatı esnasında kurulan iskelede çalışan Y.A. ve Ö.A. isimli 2 işçi, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayat tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

aydinda-2-isci-insaat-iskelesinden-dustu-yenicag2.jpg

aydinda-2-isci-insaat-iskelesinden-dustu-yenicag1.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü… Gündem
Yolda tartışma cinayetle bitti! Petshop işletmecisi öldü…
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'ye Letonyalı kanat. Transfer resmen açıklandı
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu Gündem
Zafer Partili başkan aracında ölü bulundu
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok Spor
Serkan Özbalta: Karamsar olmaya gerek yok
Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı Gündem
Uçakta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ‘Erken emeklilik’ açıklaması Gündem
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ‘Erken emeklilik’ açıklaması