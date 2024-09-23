Aydın’da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın'da, Jandarma tarafından düzenlenen Narkoçelik-40 operasyonu kapsamında 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 33 sokak satıcısı yakalandığı bildirildi.

32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-40" operasyonlarında, Jandarma 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir, skunk ve 188 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 125 sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun Aydın ayağında ise 2 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 33 sokak satıcısı yakalandı.

Aydın’da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

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