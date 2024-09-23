Aydın’da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

32 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-40" operasyonlarında, Jandarma 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir, skunk ve 188 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 125 sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun Aydın ayağında ise 2 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 33 sokak satıcısı yakalandı.