Aydın’da 28 kaçak ekipler tarafından kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 7'si çocuk 28 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen kaçak göçmenlerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 28 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler gerekli işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.