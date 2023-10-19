Aydın’da 34 kaçak göçmen yakalandı, 31’i kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde 34 kaçak göçmen yakalanırken, Kuşadası’nda ise 31 kaçak göçmen kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Aydın’da 34 kaçak göçmen yakalandı, 31’i kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 34 kaçak göçmen yakalandı.

Ayrıca, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 31 kaçak göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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