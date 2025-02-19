Aydın'da 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın'da 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğuldu

Aydın'da 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen Yunanistan'a gitmeye çalışırken lastik bottan düşerek hayatlarını kaybettiler.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 07.30 sıralarında Aydın Kuşadası açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmenin lastik bottan düştüğü ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nden lastik botla denize açılan kaçak göçmenlerin dönüş manevrası sırasında denize düştüğünü belirledi.

Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 3'ü çocuk 6 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili 1 organizatör gözaltına alındı.

​​​​​​​

Cansız bedenler kimlik tespiti için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aydın'da 3'ü çocuk 6 kaçak göçmen boğuldu

Son Haberler
Yenidoğan bebeğini klozete atmıştı... Cani annenin isteği pes dedirtti!
Yenidoğan bebeğini klozete atmıştı... Cani annenin isteği pes dedirtti!
Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi
Eskişehir’de son 1 haftada 10 bin 480 araç kontrol edildi
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Evin duvarını yıktı
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Evin duvarını yıktı
Hacıosmanoğlu’nun toplantı talebine Dursun Özbek ne yanıt verdi?
Hacıosmanoğlu’nun toplantı talebine Dursun Özbek ne yanıt verdi?
Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt! Fotoğraflar ortalığı karıştırmıştı
Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt! Fotoğraflar ortalığı karıştırmıştı