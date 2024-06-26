Aydın’da 4 aranan şahıs yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Aydın’da 4 aranan şahıs yakayı ele verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Huzur ve Hızır Timlerinin katılımıyla Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirdi.

Bu uygulamaya 61 unsur ve 192 personel katıldı. Uygulama sırasında 4 bin 672 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı. Ayrıca, 731 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı tespit edilen 56 sürücüye idari işlem yapıldı ve 3 araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 238 umuma açık yer, 4 AVM, 76 metruk yapı, 53 okul çevresi, 82 park bahçe ve 41 işletme kontrol edildi.

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