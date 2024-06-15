Aydın'da 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. 2 gözaltı

Kaynak: DHA
Aydın'da 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. 2 gözaltı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından TIR dorsesinde gerçekleştirilen aramada 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası 2 şüpheli yakalandı. Zeytinyağlarının piyasa değerinin toplam 1 milyon 200 bin TL olduğu ifade edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydın’ın Köşk ilçesinde sahte zeytinyağı imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

200 KOLİDE 4 BİN LİTRE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tespit edilen adrese, dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan operasyonda TIR'a yüklenmiş 200 kolide 4 bin litre zeytinyağı ele geçirildi.

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Uzmanların yaptığı ilk incelemede zeytinyağlarının sahte olduğu belirlendi. Toplam değeri 1 milyon 200 bin TL olduğu ifade edilen sahte zeytinyağlarına el konuldu. Jandarma ekipleri, zeytinyağları satmak için Şanlıurfa'ya yola çıkmaya çalışan İ.S. (38) ve H.B.'yi (22) yakaladı. 2 şüpheli kişi hakkında adli işlem yapılarak Aydın Vergi Dairesi tarafından 600 bin TL ceza uygulandı.

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