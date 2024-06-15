Aydın'da 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. 2 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydın’ın Köşk ilçesinde sahte zeytinyağı imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

200 KOLİDE 4 BİN LİTRE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tespit edilen adrese, dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan operasyonda TIR'a yüklenmiş 200 kolide 4 bin litre zeytinyağı ele geçirildi.

Uzmanların yaptığı ilk incelemede zeytinyağlarının sahte olduğu belirlendi. Toplam değeri 1 milyon 200 bin TL olduğu ifade edilen sahte zeytinyağlarına el konuldu. Jandarma ekipleri, zeytinyağları satmak için Şanlıurfa'ya yola çıkmaya çalışan İ.S. (38) ve H.B.'yi (22) yakaladı. 2 şüpheli kişi hakkında adli işlem yapılarak Aydın Vergi Dairesi tarafından 600 bin TL ceza uygulandı.