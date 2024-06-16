Aydın'da 400 bin yıllık fosilleri satmaya çalışan şüpheliye gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonrası Güzelçamlı Mahallesi'nde salyangoz ve deniz kabuğu fosillerini 50 bin TL gibi bir ücretle satmak için müşteri arayan H.A.B. isimli şüpheliyi tespit ederek takibe aldı. Yapılan takip ve araştırma sonrası operasyon gerçekleştiren ekipler, H.A.B.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde gerçekleştirilen aramada salyangoz ve deniz kabuğu fosili ele geçirildi. Aydın Müze Müdürlüğü'nden fosillerin 400 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. Ele geçirilen malzemeler Müze Müdürlüğü'ne sevk edilirken şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.