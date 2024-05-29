Aydın’da 45 yıllık okul binası tarih oldu

İş insanı Ömer Lütfi Kocaöner'in arsasını bağışlaması üzerine 1981 yılında Söke Ticaret Meslek Lisesi olarak eğitim öğretime başlayan bina, yıllardır Söke Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla hizmet vermekteydi. Ancak, depreme dayanıksız olduğundan dolayı yıkım kararı alınan bina için yıkım süreci başlatıldı.

Okul, daha önce tahliye edilmiş; öğrenciler ve öğretmenler 2023-2024 eğitim yılını başka bir binada icra etmişti. Yıllar içinde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan bina, Söke'nin eğitim tarihinde önemli bir yer tutan yapıydı. Söke'nin eğitim camiasına yaklaşık 45 yıl hizmet veren binanın iş makinalarının çalışması ile yıkılmasına başlandı.