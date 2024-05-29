Aydın’da 45 yıllık okul binası tarih oldu

Kaynak: İHA
Aydın’da 45 yıllık okul binası tarih oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü 45 yıllık bina yıkıldı.

İş insanı Ömer Lütfi Kocaöner'in arsasını bağışlaması üzerine 1981 yılında Söke Ticaret Meslek Lisesi olarak eğitim öğretime başlayan bina, yıllardır Söke Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla hizmet vermekteydi. Ancak, depreme dayanıksız olduğundan dolayı yıkım kararı alınan bina için yıkım süreci başlatıldı.

aw215623-01.jpg

Okul, daha önce tahliye edilmiş; öğrenciler ve öğretmenler 2023-2024 eğitim yılını başka bir binada icra etmişti. Yıllar içinde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan bina, Söke'nin eğitim tarihinde önemli bir yer tutan yapıydı. Söke'nin eğitim camiasına yaklaşık 45 yıl hizmet veren binanın iş makinalarının çalışması ile yıkılmasına başlandı.

aw215623-02.jpg

Son Haberler
Boşandığı eşinin kız kardeşini ağır yaraladı, erkek arkadaşını öldürdü Yerel Haberler
Boşandığı eşinin kız kardeşini ağır yaraladı, erkek arkadaşını öldürdü
Orkestra Şefine Sürpriz: Konser Ortasında Doğum Günü Kutlaması Video
Orkestra Şefine Sürpriz: Konser Ortasında Doğum Günü Kutlaması
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo Keşfet
Birçok lokantacı size bu sırrı vermez. İşte kasap köftenin sönmesini önleyen tüyo
Schengen Vizesi krizi karşılık buldu! AB, Türkiye için prosedürleri basitleştirilecek Gündem
Schengen Vizesi krizi karşılık buldu! AB, Türkiye için prosedürleri basitleştirilecek
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme Gündem
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset olayında yeni gelişme
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı Yerel Haberler
Aranan tırdan 75 kilo uyuşturucu çıktı
Rize'de otomobil dereye uçtu Yerel Haberler
Rize'de otomobil dereye uçtu