Aydın’da 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Didim ve Kuşadası ilçelerinde üç farklı operasyonda 56 kaçak göçmen kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Aydın’da 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 53 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayrıca bir başka operasyonda ise Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve yardım talebinde bulunan 3 kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 3 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan toplam 56 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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