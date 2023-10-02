Aydın’da 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 53 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayrıca bir başka operasyonda ise Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve yardım talebinde bulunan 3 kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 3 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan toplam 56 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.