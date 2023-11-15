Aydın’da 59 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde çoğunluğu dolandırıcılık olmak üzere hakkında 59 adet aranma kaydı bulunan ve toplam 15 yıl 4 ay 120 gün hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
Aydın’da 59 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim KOM Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ederken yapılan takip, tespit ve titiz çalışmalar sonucunda 59 ayrı suçtan aranan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

59 SUÇ KAYDI, 15 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Edinilen bilgiye göre; 1 adet başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, 11 adet başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, 4 adet başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma, 1 adet bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, 1 adet bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma, 17 adet bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 11 adet bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, 1 adet dolandırıcılık, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme, 1 adet kişinin, kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkisi olduğunu söylemesi ile bilişim sistemleri banka, kredi kurum araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık, 6 adet kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, 4 adet vergi usul kanununa muhalefet suçlarından aranan ve hakkında toplam 59 adet aranma kaydı ile toplam 15 yıl 4 ay 120 gün hapis cezası ile toplam 56 bin 100 TL para cezası bulunan K.D. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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