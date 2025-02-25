Aydın'da afişli bilgilendirme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da afişli bilgilendirme

Aydın'da Kaymakam ve Belediyeler, kent sakinlerini bilinçlendirmek amacıyla afet durumlarında kullanılacak afişler asıldı. Kuşadası'nda bulunan 77 afet ve acil durum toplanma alanına ilişkin hazırlanan kare kodlu afişler kamu kurumlarının girişlerinde bulunmakta.

Muhtemel afetlere karşı önlem ve hazırlıkların sürdüğü Aydın Kuşadası'nda, belirlenen 77 acil durum toplanma alanı kent sakinleri ile paylaşıldı.

Acil durumlarda kent sakinlerinin güvenle toplanabileceği ve ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşabilecekleri acil durum toplanma alanlarını mahallelere göre ayıran Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi, hazırladıkları afişleri kentte bulunan okul, cami, sağlık ocağı, hastane ve muhtarlıklar ile diğer kamu kurumlarının girişlerine asarak vatandaşları bilgilendirdi.

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Afişlerin üzerinde bulunan kare kodları okutan vatandaşlar kendilerine en yakın acil durum toplanma alanına ilişkin konum ve adres bilgilerine ulaşabiliyor.

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Kuşadası'nda bulunan acil durum toplanma alanlarına Kuşadası Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ulaşmak da mümkün olabiliyor.

Aydın'da afişli bilgilendirme

Aydın'da afişli bilgilendirme

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