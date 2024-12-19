Aydın’da ahırda dehşet! Boğanın saldırısına uğradı, canını zor kurtardı

Olay, Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre besicilik yapan Hidayet Sarı, hayvanlarının bakımı için ahıra gitti. Rutin işlemlerini yapan Sarı, bakım için boğasının bulunduğu bölüme geldiği esnada bir anda boğanın saldırısına uğradı.

Besiye çektiği yaklaşık 1 ton ağırlığa sahip boğasını ilk etapta eliyle iterek caydırmak isteyen Hidayet Sarı, yüzlerce kilo ağırlığındaki boğayı durduramayınca boynuz darbelerine engel olamadı.

Aldığı boynuz darbeleriyle havaya uçarak yere düşen talihsiz adam, yerden kalkmak istediğinde tekrar boğanın saldırısına uğradı. Bir kaç boynuz darbesinin ardından Sarı, boğanın bulunduğu bölümdeki demirlerinde altından başka bölüme geçmeyi başararak canını zor kurtardı.

Olayı yaralı olarak atlatan Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, öfkeli boğanın saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Sarı'nın, bakım için girdiği alanda boğanın saldırısı ve alt bölümden kaçmayı başarması yer aldı.