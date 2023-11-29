Aydın'da aranan 365 şahıs yakalandı

Aydın'da hakkında arama kararı olan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 365 aranan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da aranan 365 şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri tarafından Kasım ayı içerisinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; silahla yağma suçundan 38 yıl cezası olan B.G., cinsel istismar suçundan 33 yıl cezası olan T.S., cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 28 yıl hapis cezası ile aranan M.B., hırsızlık suçundan 21 yıl cezası olan N.E., uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl cezası olan E.Ç., silahlı yağma suçundan 12 yıl cezası olan U.E. ve kasten öldürme suçundan 9 yıl 9 ay cezası olan T.K. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 365 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Öte yandan Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü olarak Kasım ayı içerisinde ceşitli suçlardan aranan toplam 145 şahıs da yakalanırken, bu şahıslardan 80 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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