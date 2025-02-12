Aydın’da bayilere sıkı denetim

Kaynak: İHA
Aydın’da bayilere sıkı denetim

Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleşiyor. Denetimler kapsamında 318 bayiden 14 içerik numunesi alındı ve 577 etiket kontrolü gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'daki gübre denetimleri de, üreticilerin kaliteli ve güvenilir gübreye ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

aw389825-01.jpg

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yapılan denetimlerin, gübre sektöründeki haksız rekabeti engellemek ve çiftçilerin sağlıklı ürünler yetiştirmelerini desteklemek için büyük önem taşıdığını belirtti.

aw389825-02.jpg​​​​​​​

Denetimlerde gübrelerin etikette belirtilen içeriklerle uyumluluğu, kalite standartları ve bayilerin yasal gerekliliklere uygunluğu gibi faktörler dikkate alındı.

aw389825-05.jpg​​​​​​​

Denetimlerle ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmaları için kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

aw389825-06.jpg

aw389825-03.jpg

aw389825-04.jpg

Son Haberler
Havaların soğuması balık fiyatlarında artışa sebep oldu
Havaların soğuması balık fiyatlarında artışa sebep oldu
Sınırı geçemedi! Beline sardığı korsede yakalandı
Sınırı geçemedi! Beline sardığı korsede yakalandı
Laf atma tartışması can aldı!
Laf atma tartışması can aldı!
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Futbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı
Tekirdağ’da 694 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ’da 694 litre sahte içki ele geçirildi