Aydın’da bir araçta 10 tabanca ele geçirildi

Kaynak: İHA
Aydın’da bir araçta 10 tabanca ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde narkotik ekipleri bir otomobil içinde 10 adet tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheli A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'da suçlularla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir teknik takibe aldıkları bir aracı Germencik ilçesinde kıstırdı.

Kovalamaca sonucunda yakalanan araçta yapılan aramada tabanca ele geçirildi. 10 adet tabanca ve 10 şarjör aracın arka koltuğunda saklanmış şekilde bulundu.

Araçta bulunan A.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
UNIFIL, İsrail tanklarının Barış Gücü üssünün kapılarını kırdığını açıkladı
UNIFIL, İsrail tanklarının Barış Gücü üssünün kapılarını kırdığını açıkladı
Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sert tepki. 'Cumhuriyet'in temel taşlarına uzanan elleri kırarız'
Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sert tepki. 'Cumhuriyet'in temel taşlarına uzanan elleri kırarız'
Jandarma sahte para konusunda esnafı bilgilendirdi
Jandarma sahte para konusunda esnafı bilgilendirdi
Ordu’nun Aybastı ilçesi Perşembe yaylasında ‘madene hayır’ mitingi yoğun ilgi gördü
Ordu’nun Aybastı ilçesi Perşembe yaylasında ‘madene hayır’ mitingi yoğun ilgi gördü
Hatay'da hasarlı evin çöken balkonunun altında kalan 2 kişi öldü
Hatay'da hasarlı evin çöken balkonunun altında kalan 2 kişi öldü